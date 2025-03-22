У скільки обійдеться покупка 1 долара сьогодні

Офіційний курс долара в Україні, станом на 20 березня, складає – 41,57 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За даними "Мінфіну", середній курс долара у банку зараз такий:

купівля – 41,30 гривень за долар;

продаж – 41,80 гривень за долар.

В обмінниках середній курс 20 березня виглядає так:

купівля – 41,45 гривні за долар;

продаж – 41,55 гривні за долар.

У скільки обійдеться покупка 500 доларів сьогодні

щоб купити 500 доларів у банку сьогодні доведеться витратити орієнтовно – 20 900 гривень;

сьогодні доведеться витратити орієнтовно – 20 900 гривень; для покупки 500 доларів в обміннику потрібно буде витратити уже приблизно – 20 775 гривень.

Скільки можна отримати при здачі 500 доларів сьогодні