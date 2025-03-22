У скільки обійдеться покупка 1 долара сьогодні
Офіційний курс долара в Україні, станом на 20 березня, складає – 41,57 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За даними "Мінфіну", середній курс долара у банку зараз такий:
- купівля – 41,30 гривень за долар;
- продаж – 41,80 гривень за долар.
В обмінниках середній курс 20 березня виглядає так:
- купівля – 41,45 гривні за долар;
- продаж – 41,55 гривні за долар.
У скільки обійдеться покупка 500 доларів сьогодні
- щоб купити 500 доларів у банку сьогодні доведеться витратити орієнтовно – 20 900 гривень;
- для покупки 500 доларів в обміннику потрібно буде витратити уже приблизно – 20 775 гривень.
Скільки можна отримати при здачі 500 доларів сьогодні
- якщо здати 500 доларів у банку, можна отримати приблизно – 20 650 гривень;
- при обміні 500 доларів в обміннику, можна виручити орієнтовно – 20 725 гривень.