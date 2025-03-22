Во сколько обойдется покупка 1 доллара сегодня

Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 20 марта, составляет – 41,57 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По данным "Минфина", средний курс доллара в банке сейчас такой:

покупка – 41,30 гривен за доллар;

продажа – 41,80 гривен за доллар.

В обменниках средний курс 20 марта выглядит так:

покупка – 41,45 гривны за доллар;

продажа – 41,55 гривны за доллар.

Во сколько обойдется покупка 500 долларов сегодня

чтобы купить 500 долларов в банке сегодня придется потратить ориентировочно – 20 900 гривен;

сегодня придется потратить ориентировочно – 20 900 гривен; для покупки 500 долларов в обменнике нужно будет потратить уже примерно – 20 775 гривен.

Сколько можно получить при сдаче 500 долларов сегодня