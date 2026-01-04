Укр Рус
4 января, 00:30
2

100 долларов: это сколько гривен в январе 2026 года

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс доллара в Украине на 3 января 2026 года составляет 42,17 гривны согласно НБУ.
  • Средний курс доллара в банках: покупка - 42 гривны, продажа - 42,50 гривны; в обменниках: покупка - 42,35 гривны, продажа - 42,45 гривны.

В Украине стабильный курс доллара. Регулятор мягко контролирует ситуацию, благодаря режиму "управляемой гибкости". Резких изменений не произошло даже после начала 2026 года.

Какой курс доллара в Украине сейчас?

3 января официальный курс доллара в Украине – 42,17 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Как сообщает издание "Минфин", в банке средний курс доллара, сейчас такой:

  • покупка – 42 гривны за доллар США;
  • продажа – 42,50 гривны за доллар США.

А в обменниках ситуация изменилась так:

  • покупка – 42,35 гривны за доллар США;
  • продажа – 42,45 гривны за доллар США.

Сколько можно выручить, если сдать 100 долларов?

  • если сдать 100 долларов в банк, можно выручить почти – 4 200 гривен;
  • при сдаче 100 долларов в обменнике, можно получить примерно – 4 235 гривен.

За какую сумму можно купить 100 долларов сейчас?

  • если покупать 100 долларов в банке, нужно потратить примерно – 4 500 гривен;
  • а вот для покупки 100 долларов в обменнике, необходимо уже почти – 4 245 гривен.

Что ждет курс доллара в январе?

  • Курс доллара в Украине зависит от многих аспектов. В частности, продолжительности и интенсивности боевых действий. По мнению экспертов, значительных скачков курса валюты в течение января ожидать не стоит.

  • Официальный курс доллара в январе ощутимо не изменится. Валюта, вероятно, будет находиться в диапазоне 42 – 42,80 гривны.