100 долларов: это сколько гривен в январе 2026 года

В Украине стабильный курс доллара. Регулятор мягко контролирует ситуацию, благодаря режиму "управляемой гибкости". Резких изменений не произошло даже после начала 2026 года.

Какой курс доллара в Украине сейчас?

3 января официальный курс доллара в Украине – 42,17 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Как сообщает издание "Минфин", в банке средний курс доллара, сейчас такой:

покупка – 42 гривны за доллар США;

продажа – 42,50 гривны за доллар США.

А в обменниках ситуация изменилась так:

покупка – 42,35 гривны за доллар США;

продажа – 42,45 гривны за доллар США.

Сколько можно выручить, если сдать 100 долларов?

если сдать 100 долларов в банк, можно выручить почти – 4 200 гривен;

при сдаче 100 долларов в обменнике, можно получить примерно – 4 235 гривен.

За какую сумму можно купить 100 долларов сейчас?

если покупать 100 долларов в банке, нужно потратить примерно – 4 500 гривен;

а вот для покупки 100 долларов в обменнике, необходимо уже почти – 4 245 гривен.

Что ждет курс доллара в январе?