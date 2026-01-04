100 долларов: это сколько гривен в январе 2026 года
- Официальный курс доллара в Украине на 3 января 2026 года составляет 42,17 гривны согласно НБУ.
- Средний курс доллара в банках: покупка - 42 гривны, продажа - 42,50 гривны; в обменниках: покупка - 42,35 гривны, продажа - 42,45 гривны.
В Украине стабильный курс доллара. Регулятор мягко контролирует ситуацию, благодаря режиму "управляемой гибкости". Резких изменений не произошло даже после начала 2026 года.
Какой курс доллара в Украине сейчас?
3 января официальный курс доллара в Украине – 42,17 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Как сообщает издание "Минфин", в банке средний курс доллара, сейчас такой:
- покупка – 42 гривны за доллар США;
- продажа – 42,50 гривны за доллар США.
А в обменниках ситуация изменилась так:
- покупка – 42,35 гривны за доллар США;
- продажа – 42,45 гривны за доллар США.
Сколько можно выручить, если сдать 100 долларов?
- если сдать 100 долларов в банк, можно выручить почти – 4 200 гривен;
- при сдаче 100 долларов в обменнике, можно получить примерно – 4 235 гривен.
За какую сумму можно купить 100 долларов сейчас?
- если покупать 100 долларов в банке, нужно потратить примерно – 4 500 гривен;
- а вот для покупки 100 долларов в обменнике, необходимо уже почти – 4 245 гривен.
Что ждет курс доллара в январе?
Курс доллара в Украине зависит от многих аспектов. В частности, продолжительности и интенсивности боевых действий. По мнению экспертов, значительных скачков курса валюты в течение января ожидать не стоит.
Официальный курс доллара в январе ощутимо не изменится. Валюта, вероятно, будет находиться в диапазоне 42 – 42,80 гривны.