Який курс долара в Україні зараз?

3 січня офіційний курс долара в Україні – 42,17 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як повідомляє видання "Мінфін", у банку середній курс долара, зараз такий:

купівля – 42 гривні за долар США;

продаж – 42,50 гривні за долар США.

А в обмінниках ситуація змінилась так:

купівля – 42,35 гривні за долар США;

продаж – 42,45 гривні за долар США.

Скільки можна виручити, якщо здати 100 доларів?

якщо здати 100 доларів у банк, можна виручити майже – 4 200 гривень;

при здачі 100 доларів в обміннику, можна отримати приблизно – 4 235 гривень.

За яку суму можна купити 100 доларів зараз?

якщо купувати 100 доларів у банку, потрібно витратити приблизно – 4 500 гривень;

а от для покупки 100 доларів в обміннику, необхідно уже майже – 4 245 гривень.

Що чекає на курс долара у січні?