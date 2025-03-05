5 марта, 18:49
Самое выгодное время: сколько сегодня придется потратить на покупку 200 и 500 долларов
Сегодня курс доллара снизился. Сейчас самое выгодное время для того, чтобы купить валюту.
Какой курс доллара 5 марта
По состоянию на 5 марта, официальный курс доллара в Украине составляет – 41,58 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина", средний курс в банках сейчас установлен следующий:
- покупка – 41,28 гривны за доллар;
- продажа – 41,82 гривны за доллар.
В обменниках средний курс несколько иной:
- покупка – 41,40 гривны за доллар;
- продажа – 41,50 гривны за доллар.
Сколько нужно гривен, чтобы купить 200 долларов сегодня
- чтобы купить 200 долларов в банке, нужно потратить примерно – 8 364 гривен;
- дабы приобрести 200 долларов в обменнике необходимо иметь ориентировочно – 8 300 гривен.
Какую сумму нужно потратить, чтобы купить 500 долларов
- для приобретения 500 долларов в банке, необходимо иметь ориентировочно – 20 910 гривен;
- для покупки 500 долларов в обменнике нужно будет – 20 750 гривен.