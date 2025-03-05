Самое выгодное время: сколько сегодня придется потратить на покупку 200 и 500 долларов

Сегодня курс доллара снизился. Сейчас самое выгодное время для того, чтобы купить валюту.

Какой курс доллара 5 марта По состоянию на 5 марта, официальный курс доллара в Украине составляет – 41,58 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Доходы России от нефти и газа сокращаются из-за санкций По данным "Минфина", средний курс в банках сейчас установлен следующий: покупка – 41,28 гривны за доллар;

продажа – 41,82 гривны за доллар. В обменниках средний курс несколько иной: покупка – 41,40 гривны за доллар;

продажа – 41,50 гривны за доллар. Сколько нужно гривен, чтобы купить 200 долларов сегодня чтобы купить 200 долларов в банке, нужно потратить примерно – 8 364 гривен;

дабы приобрести 200 долларов в обменнике необходимо иметь ориентировочно – 8 300 гривен. Какую сумму нужно потратить, чтобы купить 500 долларов для приобретения 500 долларов в банке, необходимо иметь ориентировочно – 20 910 гривен;

для покупки 500 долларов в обменнике нужно будет – 20 750 гривен.