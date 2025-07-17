Валюта дорожает: 500 долларов в гривнах это сейчас сколько

Курс доллара был стабильным с начала года. Изменения, которые происходили, почти не ощущались. С начала недели доллар немного подорожал.

Какой официальный курс доллара сейчас? Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 17 июля, составляет – 41,81 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Банки ожидают изменений: когда лучшее время для гривневых депозитов Если опираться на данные "Минфина", средний курс доллара в банке изменился следующим образом: покупка – 41,60 гривны за доллар США;

продажа – 42,10 гривны за доллар США. Изменилась ситуация и в обменниках. Там средний курс сейчас такой: покупка – 41,72 гривны за доллар США;

продажа – 41,80 гривны за доллар США. Сколько надо гривен для покупки 500 долларов сейчас чтобы приобрести 500 долларов в банке сейчас необходимо примерно – 21 050 гривен;

для покупки 500 долларов в обменнике необходимо уже ориентировочно – 20 900 гривен. Какую сумму гривен можно выручить при обмене 500 долларов если обменивать 500 долларов в банке, удастся получить ориентировочно – 20 800 гривен;

при обмене 500 долларов в обменнике удастся выручить примерно – 20 860 гривен. Обратите внимание! Курс может отличаться, в зависимости от места обмена.