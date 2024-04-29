Как изменились валюты за выходные: курсы доллара и евро несколько подорожали

В банках, обменниках и на черном рынке американская валюта прибавила в цене, но несущественно. Евро же подорожало наиболее существенно за выходные в банках.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 29 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39, 45 гривны (+5 копеек против 26 апреля), а продажа– 39, 90 гривен (без изменений).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 42, 50 гривен (+20 копеек), а продажа– в среднем по 42, 99 гривны (+4 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39, 80 гривен (+3 копейки), а продажа– 39, 90 гривен (без изменений).

(+3 копейки), а продажа– (без изменений). Евро покупают за 42, 80 гривен (без изменений), а продают за 42, 97 гривны (+1 копейка).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем по 39, 55 гривны (+5 копеек), а продают– за 39, 95 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(+5 копеек), а продают– за (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка– 42, 65 гривны (-4 копейки), а продажа– 43, 05 гривны (без изменений).

Что будет с курсом в мае

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в мае возможно дальнейшее ослабление в валютном регулировании, что будет оказать определенное влияние на рынок.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка То есть регулятор "даст больше свободы" рынку при курсообразовании на межбанке.

Убежал, по словам банкира, значительных изменений по курсу не следует ожидать. Даже несмотря на процесс слабой девальвации.

Заметьте! Лесной прогнозирует, что колебания в мае на наличном рынке и межбанке могут быть в диапазоне