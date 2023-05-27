Летом доллар может подняться до 40 гривен из-за налогов на топливо

Летом наличный курс доллара может вырасти и достичь 40 гривен. Одной из причин эксперты называют возврат довоенных ставок НДС на топливо в 20%.

К чему готовиться

По словам главы совета Независимой ассоциации банков Украины Елены Коробковой, возвращение с 1 июля довоенной системы налогообложения топлива приведет к росту его импорта по так называемым "старым" ценам. Что активизирует спрос на американскую валюту.

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Однако значительные курсовые изменения и тогда ожидать не стоит. Курс в ближайшие два месяца будет колебаться в пределах 38–40 гривен за доллар,

– считает Коробкова.

Альтернативный вариант

В то же время, экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии 24 Каналу отметил: спрос на валюту может и сократиться. Причиной этого может также стать топливо – однако в этом случае сокращение его потребления.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Все топливо мы импортируем. Если оно вследствие налогообложения вырастет в цене, спрос на него может сократиться. Соответственно, спрос на валюту, необходимую для приобретения нефтепродукта, тоже сократится.

Как на курс повлияет ситуация на фронте

Со своей стороны, аналитики Александр Паращий в разговоре с 24 Каналом отметил: события на фронте могут оказывать влияние на курс доллара Однако они оказывают психологический эффект. Так, по его словам:

если события будут развиваться позитивно для Украины – "никакого эффекта на валютный рынок не произойдет";

если же будут "реализовываться какие-то риски" – настроения украинцев ухудшатся, что может "некоторым образом давить на гривну".

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