Валюта в Украине снова дорожает: доллар побил новый рекорд в цене

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 16 января. После незначительного падения в цене она снова дорожает, а доллар даже установил новый исторический максимум.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 43,12 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 5 копеек против 14 января. Официальный курс евро составляет 50,26 гривны, следовательно его цена упала на 6 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

А вот по состоянию на 16 января курс валют будет таким:

доллар – 43,39 гривны (+27 копеек) – это новый исторический максимум;

евро – 50,43 гривны (+17 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Еще по состоянию на утро 15 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43 гривны , а продажа – по 43,55 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,40 гривны , а продажа – по 43,55 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,86 гривны, а продажа – по 43,65 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 15 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,10 гривен , а продажа – по 50,80 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,53 гривны , а продажа – по 50,80 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,27 гривны, а продажа – по 50,88 гривны.

Что будет с гривной дальше?

По оценке аналитиков Investment Capital Ukraine, замедление инфляции, усиление внешних дисбалансов и рекомендации МВФ могут побудить Нацбанк к постепенному ослаблению курса в течение года. По их прогнозу, на конец 2026 года доллар может достичь 44,3 гривны, а евро – около 55 гривен.

Эксклюзивно для 24 Канала финансовый эксперт Надежда Байор рассказала, что в этом году обесценивание гривны будет умеренным и менее ощутимым, чем это часто подают медиа.

Например, повышение официального курса доллара и евро до исторических максимумов в январе не дает поводов для беспокойства, ведь регулятор имеет достаточно золотовалютных резервов, чтобы удержать валюту от неконтролируемого взлета.

В то же время банкир Анна Золотько предполагает, что курс будет оставаться в текущем диапазоне – при условии стабильного предложения и отсутствия эскалации внешних или внутренних потрясений, хотя уровень рисков и в дальнейшем высок.