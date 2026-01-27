Доллар снова стоит меньше 43 гривен: официальный курс Нацбанка

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 28 января. Тенденция по удешевлению доллара продолжилась, его цена снова опустилась ниже 43 гривен, тогда как евро побило новый исторический максимум.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 27 января торгуется по 43,12 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 1 копейку против 26 января. Официальный курс евро составляет 51,06 гривны, следовательно его цена выросла на 41 копейку, сообщает Нацбанк.

А вот по состоянию на 28 января курс валют будет таким:

доллар – 42,95 гривны (-17 копеек);

евро – 51,22 гривны (+16 копеек) – новый исторический максимум.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 27 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,90 гривны , а продажа – по 43,40 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,25 гривны , а продажа – по 43,35 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,80 гривны, а продажа – по 43,45 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 27 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,75 гривны , а продажа – по 51,50 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,06 гривны , а продажа – по 51,28 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,62 гривны, а продажа – по 51,52 гривны.

Что о курсе валют говорят эксперты?

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что на фоне достаточного уровня международных резервов Нацбанк имеет пространство для сглаживания колебаний и поддержания ликвидности рынка.

Поэтому в ближайшее время относительную стабильность будут поддерживать как рыночные механизмы, так и инструменты регулятора. В конце января вероятны ослабление или усиление курса гривны, но они могут быстро сглаживаться.

На ситуацию все еще будут влиять поступления международной помощи, крупные экспортно-импортные платежи, внешние новости с геополитики и экономического фронта.