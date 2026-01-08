Курс валют снова побил максимум: сколько теперь стоят доллар и евро

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 9 января. Доллар и евро снова подорожали и побили новые рекорды по отношению к гривне.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,71 гривне. То есть цена американской валюты выросла на 15 копеек против 7 января. Официальный курс евро составляет 49,92 гривны, следовательно его цена выросла на 13 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

А вот по состоянию на 9 января курс валют будет таким (новый исторический максимум):

доллар – 42,99 гривны;

евро – 50,17 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

Еще по состоянию на утро 8 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,50 гривны и продажа по 43,10 гривны ;

и продажа по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,05 гривны , а продажа по 43,22 гривны ;

, а продажа по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,85 гривны, а продажа по 43,35 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 8 января был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 49,77 гривны , а продажа – по 50,50 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,25 гривны , а продажа по 50,60 гривны ;

по , а продажа по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,25 гривны, а продают по 50,75 гривны.

Что будет с курсом валют дальше?

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказывал, что в ближайшие недели общая ситуация будет "достаточно спокойной".

И хотя 43 гривны за доллар считали вопросом недалекой перспективы, о резком скачке курса речь не идет. Нацбанк частично нивелирует негативные влияния в режиме "управляемой гибкости", контролируя границы курсовых коридоров.

Однако валютный рынок сейчас формируется под влиянием нескольких других факторов, например, состояния энергетики и связанных рисков для экономики, а также интенсивности боевых действий.