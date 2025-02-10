Какие курсы подготовил НБУ для доллара и евро после выходных

Официальный курс доллара почти не изменился, а курс евро взамен перевалил за отметку в 43 гривны. Впрочем совсем скоро европейская валюта снова опустится ниже этого показателя.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,47 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 7 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,03. То есть цена выросла на 6 копеек.

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По состоянию на 11 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,59 гривны,

евро – 42,89 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 10 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,30 гривны , продажа – по 41,90 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,75 гривны , продажа – по 41,79 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,45 гривны, продажа – 41,90 гривны.

Какой прогнозируют официальный курс

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в феврале не предусматриваются существенные изменения коридора рынка.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Регулятор, что случалось не раз с начала полномасштабного вторжения, будет действовать максимально эффективно, пытаясь сбалансировать спрос и предложение и таким образом сдержать курсовой рост. При этом на рынке будут отсутствовать признаки паники и ажиотажа.

Именно такие факторы, как стратегия Нацбанка, внутриэкономические факторы, внешние факторы, ход войны и ее последствия будут определять текущую ситуацию на рынке в этом месяце.

Обратите внимание! Официальный курс доллара в конце февраля может быть в пределах 42 – 42,40 гривны за доллар.