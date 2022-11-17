Успехи ВСУ спасают гривну: чего ждать от курса до конца ноября

Курс доллара до конца ноября будет находиться в пределах 41 гривны, считает Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий Индустриальный Банк" (COMINBANK).

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Вместе с тем банкир отметил 24 каналу, не исключающий, что уже в начале декабря сработает так называемый "сезонный фактор" и курс доллара может вырасти в среднем до 3% (максимально до 42 гривны за доллар).

К концу ноября на курс будут влиять 2 главных фактора: это ситуация на фронте и уровень спроса. Замечу, что мы живем в те времена, когда эти факторы имеют взаимовлияние. Ведь успехи ВСУ несколько снижают давление на наличный валютный рынок.

– считает Марченко.

Что касается ситуации в декабре, то отмечу несколько аспектов, которые могут сдерживать рост курса доллара:

сохранение учетной ставки НБУ на уровне 25%,

развитие банковских программ по приобретению безналичной валюты с последующим ее размещением на депозитах,

финансовая помощь стран-партнеров Украины,

постепенное развитие экономики на освобожденных территориях,

новые победы украинской армии

Наличный курс на этой неделе

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозирует, что наличный курс доллара будет колебаться в коридоре 40,1 – 41,1 гривны за доллар.

По ее мнению, дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов. Их активнее открывали украинцы во второй половине августа с целью покупки иностранной валюты по курсу межбанка. Это потребует дополнительных объемов наличной валюты.