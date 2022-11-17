Успехи ВСУ спасают гривну: чего ждать от курса до конца ноября
До конца ноября курс доллара будет оставаться прогнозируемым. На него повлияет ситуация на фронте и уровень спроса.
Курс доллара в ноябре
Курс доллара до конца ноября будет находиться в пределах 41 гривны, считает Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий Индустриальный Банк" (COMINBANK).
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Вместе с тем банкир отметил 24 каналу, не исключающий, что уже в начале декабря сработает так называемый "сезонный фактор" и курс доллара может вырасти в среднем до 3% (максимально до 42 гривны за доллар).
К концу ноября на курс будут влиять 2 главных фактора: это ситуация на фронте и уровень спроса. Замечу, что мы живем в те времена, когда эти факторы имеют взаимовлияние. Ведь успехи ВСУ несколько снижают давление на наличный валютный рынок.
– считает Марченко.
Что касается ситуации в декабре, то отмечу несколько аспектов, которые могут сдерживать рост курса доллара:
- сохранение учетной ставки НБУ на уровне 25%,
- развитие банковских программ по приобретению безналичной валюты с последующим ее размещением на депозитах,
- финансовая помощь стран-партнеров Украины,
- постепенное развитие экономики на освобожденных территориях,
- новые победы украинской армии
Наличный курс на этой неделе
Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозирует, что наличный курс доллара будет колебаться в коридоре 40,1 – 41,1 гривны за доллар.
По ее мнению, дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов. Их активнее открывали украинцы во второй половине августа с целью покупки иностранной валюты по курсу межбанка. Это потребует дополнительных объемов наличной валюты.
- Банки по состоянию на 17 ноября покупают в среднем валюту за 40,15 грн, а продают за 40,65 грн.
- Обменники – за 40,36 грн и 40,60 грн соответственно.
- Черный рынок – за 40,45 гривны и 40,60 гривны соответственно.