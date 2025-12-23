23 декабря, 09:49
Доллар обвалился: насколько валюта потеряла цену в обменниках
Основні тези
- Курс доллара в обменниках подешевел более чем на 30 копеек, а евро более чем на 20 копеек.
- В банках доллар стоит 41,90 гривны при обмене и 42,39 гривны при покупке валюты.
Доллар подешевел за последние сутки резко в обменниках, где потерял при курсе обмена более 30 копеек. Евро также показало спад, где цена потеряла более 20 копеек. В банках американская валюта подешевела не так существенно, однако цена опустилась ниже 42 гривен.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 23 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,90 гривны (-12 копеек против 22 декабря) и продажа по 42,39 гривны (-9 копеек).
- Покупка евро проходит по 49,20 гривны (без изменений), продажа – по по 49,83 гривны (-6 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,28 гривны (-13 копеек), а продать по 42,35 гривны (без изменений).
- Покупка евро по 49,70 гривны (без изменений), а продажа по 49,84 гривны (+3 копейки).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,50 гривны (-32 копейки), а продают по 42,40 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 49,15 гривны (-22 копейки), а продают по 49,95 гривны (+6 копеек).
Какой будет стоимость доллара в 2026 году?
- По прогнозам председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова, следующем году доллар может колебаться от 43 до 45 гривен, а евро в пределах от 50 до 52 гривен. А в первом квартале 2026 года курс доллара может колебаться на уровне 42,6 – 43 гривен,
- Ожидается, что официальный курс может вырасти на 2 – 7% по сравнению с прошлым годом. Всего в бюджете заложен средний курс на уровне 45,7 гривны, а евро – на уровне 49,4 гривны. А в МВФ прогнозируют, что доллар будет на уровне 45,4 гривны.
- Напоминаем, что в 2025 году средний курс в бюджете заложен был на уровне 45 гривен. В общем на валютный рынок будут влиять война, объем международной финансовой помощи и монетарная политика Нацбанка.