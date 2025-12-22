Стоимость резко выросла: как доллар и евро реагируют накануне Рождества

За выходные курс валют сильно изменился, в частности в банках доллар резко опустился, как и евро, которое потеряло 20 копеек. В то же время в обменниках ситуация противоположная, потому что доллар и евро существенно подорожали.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 22 декабря, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,02 гривны (-13 копеек против 19 декабря) и продажа по 42,48 гривны (-4 копеек). Смотрите также От коммуналки до курса доллара: что изменилось за год и как это повлияло на кошельки украинцев Покупка евро проходит по 49,20 гривны (-20 копеек), продажа – по 49,89 гривны (-11 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,41 гривны (+2 копейки), а продать по 42,35 гривны (-5 копеек).

(+2 копейки), а продать по (-5 копеек). Покупка евро по 49,70 гривны (+4 копейки), а продажа по 49,81 гривны (-4 копейки). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 42,05 гривны (+19 копеек), а продают по 42,49 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.

(+19 копеек), а продают по (+9 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 49,57 гривны (+20 копеек), а продают по 49,97 гривны (+2 копейки). Что ждет курс валют? Спрос на валюту накануне Рождества может вырасти на 10 – 15% по сравнению с предложением, но это значительно меньше, чем в прошлом году, когда превышение достигало 30 – 40%. Такой уровень спроса считают приемлемым и контролируемым.

Курсы валют, вероятно, будут оставаться стабильными с минимальными изменениями, ведь Нацбанк имеет возможность сглаживать колебания на рынке. Инфляция снижается, а ажиотажный спрос на валюту существенно меньше, чем в прошлом году.

Таким образом валютные колебания на межбанке составят 42,2 – 42,7 гривны за доллар и 48 – 49,75 гривны за евро, а на наличном рынке – 42,8 гривны за доллар и 48 – 49,75 за евро.