Почему на самом деле снижается курс доллара в Украине

Сейчас в Украине действует режим управляемой гибкости. НБУ продолжает контролировать ситуацию на валютном рынке, не допуская значительных колебаний.

Почему снижается курс доллара

Падение курса доллара объясняется ощутимым снижением спроса, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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На фоне улучшения конъюнктуры рынка гривна укрепилась, а среднемесячная разница между официальным и наличным курсом в феврале не превышала 0,5%. Объем чистого спроса на валюту существенно снизился со второй половины января на фоне уменьшения фискального импульса,

– говорится в сообщении НБУ.

Регулятор также отметил, что режим управляемой гибкости "работает" в Украине уже в течение 1,5 лет.

Обратите внимание! Одной из своих ключевых задач НБУ называет поддержание стабильности на валютном рынке Украины. В том числе и курса доллара.

Какие важные решения принял НБУ

НБУ принял ряд важных решений по монетарной политике. В частности, повысил учетную ставку – до 15,5%.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Мы не хотим, чтобы инфляция закрепилась на высоком уровне. Чтобы предотвратить это, мы уже трижды с декабря повышали учетную ставку – до 15,5% в марте и изменили параметры опердизайна процентной политики, чтобы усилить трансмиссию.

Пышный также призвал внимательно отнестись к решениям, которые принимает НБУ.

Призываем внимательно отнестись к нашим решениям и транслировать их в ставки по срочным гривневым депозитам для населения,

– подчеркнул банкир.

Заметьте! НБУ удалось своевременно выполнить все структурные маяки и достичь всех количественных критериев, чтобы состоялся седьмой пересмотр программы МВФ.