Доллар резко опустился: какой курс установил Нацбанк

После существенно роста цены официальный курс доллара на сегодня, 16 февраля, упал более чем на 20 копеек. Цена опустилась ниже, чем 38 гривен. Евро несущественно, но тоже потеряло стоимость.

Официальный курс 16 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 16 февраля составил 37,94 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 23 копейки против 15 февраля.

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По евро, то на сегодня его цена составляла 40,77 гривны. Стоимость упала на 9 копеек за минувшие сутки.

Какой будет официальный курс доллара и евро 19 февраля:

доллар – 37,97 гривны,

евро – 40,89 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 16 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 37,80 гривны , а продажа – 38,30 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,53 гривны , а продажа – 38,33 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38 гривен, а продажа – 38,13 гривны.

Как события на фронте могут повлиять на курс

Косвенными эмоциональными факторами, которые могут давить на настроения граждан, а соответственно и на курс валюты, является ситуация на фронте. По словам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, несмотря на все у регулятора достаточно рычагов, чтобы сбалансировать спрос на валюту, а также предложение.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Чтобы немного "сбить" немотивированный ажиотаж формирование курсов на наличном рынке базируется на курсе межбанка с добавлением комиссии финучреждений.

Как объясняет банкир, если будет достигнут баланс на межбанке, то наличный рынок отреагирует на это мгновенно.

По прогнозам, на следующую неделю на рынке не ожидается существенных изменений – отметки курса то снижать, то расти.

Курс американской валюты относительно гривны будет находиться в пределах коридора 37,8 – 39 гривен за доллар.