В банках и обменниках спад: как подешевел доллар
- Доллар в банках подешевел при продаже и покупке на 5 – 10 копеек, а евро – на 20 – 30 копеек.
- В обменниках курс доллара опустился до 41 гривны, а евро – ниже 47 гривен.
В банках доллар потерял при покупке и продаже 5 – 10 копеек, однако евро потеряло еще больше – 30 – 20 копеек. В обменниках американская валюта опустилась до 41 гривны, а евро опустилось ниже 47 гривен.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 29 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (-10 копеек против 28 мая) и продажа по 41,80 гривны (-5 копеек).
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- Покупка евро проходит по 46,60 гривны (-30 копеек), продажа – по 47,40 гривны (-20 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (без изменений), а продать по 41,50 гривны (+7 копеек).
- Покупка евро по 47 гривны (-5 копеек), а продажа по 47,24 гривны (+1 копейка).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 41 гривне (-12 копеек), а продают по 41,60 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 46,93 гривны (-15 копеек), а продают по 47,56 гривны (-1 копейка).
Какой курс доллар будет
В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что с 26 по 30 мая прогнозируется относительная стабильность курса доллара к гривне, если не будет непредсказуемых внешних или внутренних шоков.
В то же время банкир отметила, что в конце прошлой недели произошла незначительная корректировка в сторону повышения курса.
На межбанковском валютном рынке Украины сохранялся узкий курсовой коридор. В начале недели курс колебался в пределах 41,39 – 41,57 гривны за доллар, в течение следующих дней котировки незначительно менялись, демонстрируя постепенную стабилизацию.
А уже в конце недели рынок закрепился вблизи отметок 41,52 – 41,55 гривны за доллар.