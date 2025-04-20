Доллар после праздников: будут ли стремительные скачки

Вероятнее всего, что после Пасхи курс доллара останется стабильным. Это будет связано с усилиями Нацбанка, что позволит избежать резких колебаний стоимости.

Какой прогноз доллара с 21 апреля

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, после Пасхи курс доллара в Украине на наличном рынке будет находиться в валютном коридоре от 40,80 гривны до 41,30 гривны за доллар.

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В то же время на межбанке курс будет находиться в диапазоне 41,10 – 41,60 гривны за доллар.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Украинский рынок под надежной регуляторной и монетарной защитой, ведь Нацбанк принимает эффективные меры, чтобы, с одной стороны – притеснить потребительские цены. А с другой стороны – режим управляемой гибкости предусматривает установление баланса между спросом и предложением через механизм валютных интервенций.

Лесовой добавляет, что стремительные курсовые изменения почти исключены, а текущие колебания будут находиться в парадигме прошлой недели.

Обратите внимание! Не является исключением, что на рынке сохранится относительная тождественность курсов и в течение послепраздничной недели.