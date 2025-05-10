Курс доллара в мае: стабильность или затишье перед бурей
- На следующей неделе доллар будет оставаться стабильным, а НБУ будет оставаться главным игроком на рынке.
- С 12 по 18 мая коридоры валютных колебаний будут на уровне 41,25 – 41,41 65 гривны за доллар.
На следующей неделе прогнозируется, что доллар будет оставаться стабильным, то есть без резких скачков цены. Кроме того, уже традиционно, НБУ будет оставаться главным игроком на рынке.
Какой будет доллар в середине мая
Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что на рынке как всегда будет играть главную роль НБУ. Объем интервенций будет на уровне 600 – 800 миллионов долларов в день, что считается нормой.
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Лесовой добавляет, что в течение следующей недели текущие колебания будут минимальными, при этом это будет как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.
Разрыв между курсами межбанка и наличного рынка останется минимальным – в духе мартовско-апрельского тренда. В целом вполне возможно, что официальный курс будет находиться в коридоре 41,25 – 41,65 гривны за доллар.
Обратите внимание! С 12 по 18 мая коридоры валютных колебаний будут на таком уровне: межбанк и наличный рынок – 41,25 – 41,65 гривны за доллар.