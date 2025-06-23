С долларом тоже не все просто: что происходит с курсом сейчас

Курс гривны с 16 по 20 июня продолжал двигаться в пределах девальвационного тренда. То есть, в соответствии с факторами, на которые НБУ обращал внимание еще на прошлой неделе.

Что происходило с курсом доллара в середине июня

В комментарии 24 Каналу Анна Золотько отмечает, что в отчете регулятора о финансовой стабильности говорилось о росте спроса на доллар для финансирования оборонных расходов и закупки газа.

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Обратите внимание! НБУ, со своей стороны, и в дальнейшем будет держать ситуацию под контролем.

Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank На наличном рынке курс доллара в течение 16 – 20 июня рос постепенно, но заметно.

Как менялся наличный курс на прошлой неделе:

в понедельник средний курс в обменниках составлял 41,13 – 41,69 гривны за доллар;

во вторник незначительно подрос до 41,15 – 41,71 гривны за доллар;

в среду и четверг колебался в пределах 41,20 – 41,78 гривны за доллар и 41,28 – 41,90 гривны за доллар, соответственно;

а уже в пятницу впервые превысил отметку 42 гривны за доллар и достиг 41,39 – 42,01 гривны за доллар.

На прошлой неделе на валютном рынке Украины гривна находилась под давлением со стороны доллара США,

– отмечает Золотько.

Как говорит банкир, в понедельник наблюдался заметный рост – котировки выросли с 41,47 гривны за доллар утром до 41,57 гривны за доллар на закрытии, то есть на 10 копеек. В последующие дни ситуация менялась так:

во вторник рынок открылся на уровне 41,55 гривны за доллар, в течение дня курс временно снижался до 41,49 гривны за доллар, но к вечеру почти восстановился – 41,56 гривны за доллар;

рынок открылся на уровне 41,55 гривны за доллар, в течение дня курс временно снижался до 41,49 гривны за доллар, но к вечеру почти восстановился – 41,56 гривны за доллар; еще более заметный скачок произошел в среду , 18 июня: доллар прибавил за день 19 копеек – от 41,52 гривны за доллар утром до 41,71 гривны за доллар вечером;

, 18 июня: доллар прибавил за день 19 копеек – от 41,52 гривны за доллар утром до 41,71 гривны за доллар вечером; в четверг , 19 июня, курс рос с 41,63 – 41,67 гривны за доллар до 41,83 гривны за доллар;

, 19 июня, курс рос с 41,63 – 41,67 гривны за доллар до 41,83 гривны за доллар; в пятницу, 20 июня, открытие состоялось на уровне 41,77 гривны за доллар, а день завершился уже на 41,94 гривны за доллар.

Одним из факторов роста курса доллара и повышения спроса на валюту на прошлой неделе стал выходной в США, что вызвало временный дефицит доллара; погашения ОВГЗ, которое высвободило значительные объемы гривны, и определенное укрепление доллара к евро на мировом рынке,

– говорит банкир.

Заметьте! Золотько говорит, что тенденция к росту курса доллара пока сохраняется, хотя резкого ослабления гривны не наблюдается. Вероятно, на следующей неделе спрос на доллар будет оставаться постоянным, а курс будет относительно стабильным.