Доллар взлетел: как валюта снова приближается к рекордной цене
- Официальный курс доллара вырос на 11 копеек до 42,18 гривны, а евро - на 7 копеек до 49,09 гривны.
- По состоянию на 11 декабря ожидается курс доллара взлетит до 42,28 гривны, а евро – до 49,21 гривны.
Официальный доллар подорожал за последние сутки на 11 копеек, а завтра, 11 декабря, вырастет еще на 10 копеек. Тем самым цена взлетит до одного из самых высоких показателей. Евро в этой тенденции не оттаивает и подорожает до 49,21 гривны завтра.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,18 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 11 копеек против 9 декабря. Официальный курс евро составляет 49,09 гривны, то есть цена выросла на 7 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 11 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,28 гривны;
- евро – 49,21 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 10 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны, продажа – по 42,40 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,36 гривны, продажа – по 42,35 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,57 гривны, продажа – по 42,43 гривны.
Каким будет курс доллара в 2026 году?
В комментарии для 24 Канала экономист Олег Гетман спрогнозировал, что в 2026 году не стоит ожидать, что курс взлетит в цене. Все из-за режима управляемой гибкости. А финансовый аналитик Андрей Шевчишин добавляет, что все будет зависеть от фактора войны, мирных переговоров и траншей от партнеров.
Впрочем в случае продолжения активных боевых действий в следующем году, доллар может достиг 45,5 гривны и выше, говорит Шевчишин. Зато в случае перехода на инерционный мир без необходимой помощи, без сильных инвестиций – на уровне 46,6 гривны.
В то же время Гетман говорит, что НБУ очень медленно девальвирует гривну. То есть если мы начнем год с 43 гривен с копейками, то в конечном итоге будет 43 гривны с копейками.