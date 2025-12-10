Доллар взлетел: как валюта снова приближается к рекордной цене

Официальный доллар подорожал за последние сутки на 11 копеек, а завтра, 11 декабря, вырастет еще на 10 копеек. Тем самым цена взлетит до одного из самых высоких показателей. Евро в этой тенденции не оттаивает и подорожает до 49,21 гривны завтра.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,18 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 11 копеек против 9 декабря. Официальный курс евро составляет 49,09 гривны, то есть цена выросла на 7 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 11 декабря курс валют будет таким:

доллар – 42,28 гривны;

евро – 49,21 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 10 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 42 гривны, продажа – по 42,40 гривны ,

продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,36 гривны , продажа – по 42,35 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,57 гривны, продажа – по 42,43 гривны.

Каким будет курс доллара в 2026 году?