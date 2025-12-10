Долар злетів: як валюта знову наближається до рекордної ціни

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,18 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 11 копійок проти 9 грудня. Офіційний курс євро становить 49,09 гривні, тобто ціна виросла на 7 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 11 грудня курс валют буде таким:

Станом на ранок 10 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

У коментарі для 24 Каналу економіст Олег Гетман спрогнозував, що у 2026 році не варто очікувати, що курс злетить в ціні. Все через режим керованої гнучкості. А фінансовий аналітик Андрій Шевчишин додає, що все залежатиме від фактора війни, мирних перемовин та траншів від партнерів.

Втім у випадку продовження активних бойових дій наступного року, долар може сягнув 45,5 гривні та вище, каже Шевчишин. Натомість у випадку переходу на інерційний мир без необхідної допомоги, без сильних інвестицій – на рівні 46,6 гривні.