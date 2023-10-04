Доллар по 50 гривен: вероятен ли это сценарий для Украины

После опубликования бюджета 2024 у украинцев возникло несколько вопросов относительно будущего курсообразования. Так произошло из-за заложенного в проект курса на уровне 42 гривны за доллар.

Что будет с долларом до конца осени

Замглавы НБУ Юрий Гелетий рассказал, что вопрос о росте курса доллара осенью всегда ожидаем, ведь именно в это время публикуется проект бюджета на следующий год. Каждый год ответ остается таким же.

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Юрий Гелетий Заместитель главы НБУ Курс в бюджете – это чисто расчетный показатель. Он необходим для учета показателей бюджета. При этом в нашей истории он практически постоянно отличался от фактического значения курса. НБУ никогда не ориентировался и не ориентируется на курс, заложенный в бюджет. У нас свои задачи, приоритетная из которых – сохранение курсовой устойчивости.

На вопрос журналиста о курсе доллара по 50 гривен он ответил, что чтобы стоимость валюты достигла такой отметки, должен реализоваться крайне негативный сценарий. В настоящее время оснований для развития событий нет и тем более оно не соответствует принципам понимания управляемой гибкости курса.

Курс доллара 4 октября

В течение суток курс доллара несколько укрепился. Например, в банках он в среднем вырос на 10 – 15 копеек, а в обменниках покупка упала на 12 копеек. В целом изменение на рынке валют произошло равномерно.