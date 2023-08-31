Новый потолок для валюты: НБУ установил пределы колебания курса доллара

В новой Стратегии развития финансового сектора от НБУ предусмотрено, что курс доллара не должен отклоняться от официального более чем на 5%. Речь идет о наличном рынке.

НБУ установил пределы колебания курса доллара

Реализация Стратегии в краткосрочной перспективе предполагает удержание спреда между наличным и официальным курсом не более 5%.

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НБУ, как только разрешит ситуация, намерен постепенно перейти к более гибкому валютному курсу, смягчить валютный контроль и вернуться в режим инфляционного таргетирования,

– говорится в объяснении НБУ.

Также в документе отмечено, что сейчас валютный рынок нуждается во вмешательстве из-за отсутствия баланса и активной заинтересованности украинцев в иностранной валюте. Именно поэтому НБУ продолжает проводить политику фиксированного курса и покрывать дефицит валюты.

Почему НБУ ослабил валютные ограничения

В рамках перехода к гибкому обменному курсу и возвращению к инфляционному таргетированию НБУ ввел новые правила для физлиц.

У регулятора есть три цели:

снизить популярность покупки доллара в небанковских обменниках путем их регулярных проверок;

побуждать население к покупке валюты безналично, что значительно дешевле (например, Укргазбанк продает наличный доллар за 38,60 гривны, а безналичный – 37,50 гривны);

побуждать людей больше пользоваться безналичным расчетом, чтобы проще отслеживать и мониторить ситуацию.

Учитывая, что НБУ ослабил это ограничение 29 августа, обменять безналичную валюту можно пока только в двух банках – "Monobank" и "ПриватБанк".