Почему НБУ ослабил валютные ограничения

В рамках первого этапа валютной либерализации, перехода к более гибкому обменному курсу и возвращению к инфляционному таргетированию, НБУ ввел новые правила для физлиц.

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Его целью является решить три вопроса:

снизить популярность покупки доллара в небанковских обменниках путем их регулярных проверок;

побуждать население к покупке валюты безналично, что значительно дешевле (например Укргазбанк продает наличный доллар за 38,60 гривны, а безналичный – 37,50 гривны);

побуждать людей больше пользоваться безналичным расчетом, чтобы проще отслеживать и мониторить ситуацию.

Где можно купить валюту онлайн

Поскольку разрешение банкам на продажу валюты онлайн было выдано только 29 августа, далеко не все банки успели ввести такой функционал у себя на сайтах. В настоящее время этой услугой можно воспользоваться только у "Monobank" и "Приватбанк".

Напомним, что чтобы обменять деньги у "Monobank" нужно сделать следующее:

зарегистрироваться в приложении "Monobank".

активировать основную карту.

в разделе "Карты и счета" выберите "Открыть карту или счет".

выбрать нужную валюту и откройте карту.

Заметьте! В "Приватбанке" эта услуга может использоваться в качестве срочного депозита в сумме до 200 тысяч гривен в месяц. То есть, ваш вклад регистрируется на срок от 3 до 12 месяцев.

Ослабление ограничений стабилизирует рынок

В комментарии для 24 Канала Экономист Ярослав Жалило рассказал, что либерализация безналичного обращения валют позволит перевести часть наличных сделок на безналичную, что способствует стабильности.

Ярослав Жалоло Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований. Можно сказать, что это разгрузка части наличного рынка, а значит, потенциально меньшая волатильность. То есть, меньший размер колебаний курса на налично-валютном рынке. И возможно даже определенное укрепление гривны на наличном рынке.

Напомним! В начале войны НБУ запретил банкам продавать безналичную валюту для населения.