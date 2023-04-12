Покупать или сдавать валюту: как изменился курс доллара в сутки

Курс доллара сегодня демонстрирует разностороннюю динамику, однако банки и обменники продают валюту практически по одному курсу. А вот курс покупки самый выгодный в обменниках – 37,72 гривны.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 12 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,30 гривны (без изменений против 11 апреля ), а купить за 37,80 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,50 гривен (+20 копеек), а продают в среднем по 41,10 гривну (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,33 гривны (-2 копейки), а продают – за 37,72 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.

(-2 копейки), а продают – за (-3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,65 гривны (без изменений), а продажа – 40,89 гривны (-13 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,61 гривны (+1 копеек), а продажа – 37,75 гривны (+2 копейки).

(+1 копеек), а продажа – (+2 копейки). Евро покупают по 40,75 гривны (+10 копеек), а продают за 40,91 гривны (+6 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу отметил, что предпраздничная неделя будет иметь признаки незначительной "валютной лихорадки" – колебания курса могут быть ежедневными, при этом как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления валюты. Амплитуда таких колебаний может быть в диапазоне 30 – 50 копеек.

Марченко подчеркнул, что такое "поведение" курсов валют накануне Пасхи не удивительно, ведь обычно в такие периоды рынок достаточно резвый, при этом активны как покупатели, так и продавцы наличной валюты (граждане будут тратить часть своих сбережений на праздничные закупки).

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Есть достаточно оснований прогнозировать, что наличный курс будет в коридоре 37 – 37,60 гривен за доллар.

Другая банкирша Анна Золотько прогнозирует, что на этой неделе курс будет удерживаться в коридоре 37,4 – 38 гривен за доллар.