300 долларов это сколько в гривнах
- Официальный курс доллара в Украине по состоянию на 18 сентября – 41,19 гривны за доллар.
- Для покупки 300 долларов в банке нужно примерно 12 450 гривен, а в обменнике – 12 372 гривен.
Курс доллара в Украине остается стабильным. Происходят лишь незначительные колебания, которые почти неощутимы.
Какой сейчас курс доллара?
По состоянию на 18 сентября официальный курс доллара в Украине – 41,19 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По данным издания "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня установлен такой:
- покупка – 41 гривен за доллар США;
- продажа – 41,50 гривны за доллар США.
А вот в обменниках ситуация следующая:
- покупка – 41,15 гривны за доллар США;
- продажа – 41,24 гривны за доллар США.
Обратите внимание! Курс может отличаться, в зависимости от финансового учреждения.
Сколько надо гривен, чтобы сегодня купить 300 долларов?
- чтобы купить 300 долларов в банке, сегодня нужно ориентировочно – 12 450 гривен;
- для приобретения 300 долларов в обменнике, необходимо уже примерно – 12 372 гривен.
Сколько гривен можно получить при обмене 300 долларов сегодня?
- если обменивать 300 долларов в банке, можно получить примерно – 12 300 гривен;
- при обмене 300 долларов в обменнике, удастся выручить в среднем – 12 345 гривен.
Какая ситуация с курсом доллара в Украине?
Курс доллара в течение сентября весомо не изменится. Колебания валюты будут незначительные, в пределах – 41,60 – 42 гривны.
В то же время, с 15 по 21 сентября, согласно прогнозам, курс доллара на межбанке будет составлять – 41,15 – 41,60 гривны. На наличном рынке 41,15 – 41,50 гривны.
ФРС снизила ставку на 25 базисных пунктов. Это решение повлияло не только на доллар. Изменилась и ситуация с гривной.