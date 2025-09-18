Курс долара в Україні залишається стабільним. Відбуваються лише незначні коливання, що майже невідчутні.

Який зараз курс долара?

Станом на 18 вересня офіційний курс долара в Україні – 41,19 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

За даними видання "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні встановлено такий:

купівля – 41 гривень за долар США;

продаж – 41,50 гривні за долар США.

А от в обмінниках ситуація наступна:

купівля – 41,15 гривні за долар США;

продаж – 41,24 гривні за долар США.

Зверніть увагу! Курс може відрізнятися, залежно від фінансової установи.

Скільки треба гривень, щоб сьогодні купити 300 доларів?

аби купити 300 доларів у банку, сьогодні потрібно орієнтовно – 12 450 гривень;

для придбання 300 доларів в обміннику, необхідно уже приблизно – 12 372 гривень.

Скільки гривень можна отримати при обміні 300 доларів сьогодні?

якщо обмінювати 300 доларів у банку, можна отримати приблизно – 12 300 гривень;

при обміні 300 доларів в обміннику, вдасться виручити в середньому – 12 345 гривень.

Яка ситуація з курсом долара в Україні?