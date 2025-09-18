300 доларів це скільки в гривнях
- Офіційний курс долара в Україні станом на 18 вересня – 41,19 гривні за долар.
- Для покупки 300 доларів у банку потрібно приблизно 12 450 гривень, а в обміннику – 12 372 гривень.
Курс долара в Україні залишається стабільним. Відбуваються лише незначні коливання, що майже невідчутні.
Який зараз курс долара?
Станом на 18 вересня офіційний курс долара в Україні – 41,19 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
За даними видання "Мінфін", середній курс долара у банку сьогодні встановлено такий:
- купівля – 41 гривень за долар США;
- продаж – 41,50 гривні за долар США.
А от в обмінниках ситуація наступна:
- купівля – 41,15 гривні за долар США;
- продаж – 41,24 гривні за долар США.
Зверніть увагу! Курс може відрізнятися, залежно від фінансової установи.
Скільки треба гривень, щоб сьогодні купити 300 доларів?
- аби купити 300 доларів у банку, сьогодні потрібно орієнтовно – 12 450 гривень;
- для придбання 300 доларів в обміннику, необхідно уже приблизно – 12 372 гривень.
Скільки гривень можна отримати при обміні 300 доларів сьогодні?
- якщо обмінювати 300 доларів у банку, можна отримати приблизно – 12 300 гривень;
- при обміні 300 доларів в обміннику, вдасться виручити в середньому – 12 345 гривень.
Яка ситуація з курсом долара в Україні?
Курс долара протягом вересня вагомо не зміниться. Коливання валюти будуть незначні, в межах – 41,60 – 42 гривні.
Водночас, з 15 по 21 вересня, згідно з прогнозами, курс долара на міжбанку складатиме – 41,15 – 41,60 гривні. На готівковому ринку 41,15 – 41,50 гривні.
ФРС знизила ставку на 25 базисних пунктів. Це рішення вплинуло не тільки на долар. Змінилась і ситуація з гривнею.