Курс доллара в Украине стабилен. Ощутимы лишь незначительные колебания. В частности, небольшие изменения наблюдались и сегодня.

Какой курс доллара сейчас?

По состоянию на 18 октября, официальный курс доллара в Украине – 41,64 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Когда в Киеве включат отопление в домах: в КГГА сделали заявление

По данным издания "Минфин", средний курс доллара в банке изменился так:

покупка – 41,50 гривны за доллар США;

продажа – 41,95 гривны за доллар США.

В обменниках курс доллара также изменился:

покупка – 41,72 гривны за доллар США;

продажа – 41,80 гривны за доллар США.

Сколько гривен можно получить за 100 долларов 18 октября?

за 100 долларов 18 октября в банке удастся выручить ориентировочно – 4 150 гривен;

в обменнике за 100 долларов удастся получить примерно – 4 172 гривны.

За сколько сегодня можно приобрести 100 долларов?

в банке покупка 100 долларов обойдется в примерно – 4 195 гривен;

в обменнике 100 долларов сегодня удастся приобрести за 4 180 гривен.

Что нужно знать о курсе доллара сейчас?

Курс доллара в течение всего октября будет оставаться стабильным. Люфт колебаний ожидается: от 41,20 до 42,20 гривны.

В то же время в течение 20 – 26 октября на наличном рынке доллар будет в пределах:,41,25 – 41,65 гривны.

Напомним! Сейчас в Украине действует режим "управляемой гибкости". То есть регулятор контролирует рынок аккуратно, через валютные интервенции.