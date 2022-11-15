Доллар подешевел: за сколько можно купить валюту в обменниках
15 ноября 2022 , 10:44Читати новину українською
Наличный доллар в обменниках подешевел, а вот в банках наоборот вырос на 10 копеек за сутки. Сколько стоит валюта в обменниках, банках и черном рынке, смотрите дальше.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 15 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40,20 гривны (+10 копеек против 12 ноября), а продать за 40,70 гривны (+10 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 40,20 гривен (+20 копеек), а продают в среднем за 41,20 гривны (+20 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,28 гривны (-19 копеек), а продают – за 40,69 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,53 гривны (-14 копеек), а продажа – 41,33 гривны (-7 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,50 гривны (-6 копеек), а продажа – 40,65 гривны (-6 копеек).
- Евро покупают по 40,80 гривны (+5 копеек), а продают за 41,17 гривны (+3 копейки).
Каким будет курс этой недели
По мнению банкирши Анны Золотько, которым она поделилась в комментарии 24 каналу, дополнительное давление на гривну будет оказывать постепенное увеличение выплат банками валютных вкладов. Она добавила, что их уже активно открывали украинцы во второй половине августа с целью покупки иностранной валюты по курсу МВРУ (межбанка). Это потребует дополнительных объемов наличной валюты.
Кроме того, существующие механизмы покупки валюты по льготному курсу по-прежнему будут сдерживать рост курса. И чем больше будет разница между фиксированным и курсом наличного рынка, тем сильнее будет это влияние. На мой взгляд, на этой неделе наличный курс доллара будет колебаться в коридоре 40,1 – 41,1 гривны за доллар.