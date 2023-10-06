Свеженькие доллары: украинцы увеличили объемы покупки долларов осенью
Источник:НБУ
Население Украины в сентябре продало валюты почти в два раза больше, чем купили. Показатели значительно превышают уровень в прошлом месяце.
Украинцы покупают больше долларов
Так что в сентябре Украинцы суммарно купили 2,03 миллиарда долларов, тогда как продали всего 1,5 миллиарда. Чистая покупка валюты составила 444,3 миллиона долларов.
Читайте также Доллар вырос: официальный курс медленно крепнет
Эти показатели значительно превышают августовские – 148,5 миллионов долларов. Большая половина валюты была куплена безналичными.Обратите внимание! С начала года украинцы успели суммарно купить 15,8 млрд долларов и продать 13,4 млрд долларов. Чистая покупка составляет 2,4 миллиарда долларов.
Ослабнет ли гривна при гибком курсе
В НБУ объяснили, что любые изменения на валютном рынке воспринимаются украинцами достаточно скептически, поэтому их опасения являются естественными.
Это обусловлено горьким опытом Украины, когда НБУ вынужденно "отпускал" гривну в свободное плавание из-за исчерпания международных резервов и неспособности удерживать фиксированный курс.
Он привел следующие доказательства стабильности рынка:
- продажа валюты Нацбанком на рынке компенсируется поступлением средств от международных партнеров;
- НБУ накопил рекордный уровень международных резервов;
- привлекательность гривни как инструмента для сбережений существенно повысилась.
У НБУ достаточно ресурсов для поддержания курсовой устойчивости путем валютных интервенций на межбанковском рынке. Благодаря существенной международной помощи золотовалютные резервы находятся на исторически рекордных уровнях – более 40 млрд. долларов по состоянию на 1 сентября 2023 года. По прогнозу НБУ, в следующем году они будут еще выше,
– объяснил он.