Снова падает: официальный курс доллара прекратил дорожать

17 ноября 2023, 16:55
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После нескольких дней роста цены официальный курс доллара начал дешеветь. Эту тенденцию подхватил и курс евро. Валюты опустились на несколько копеек в сутки.

Официальный курс 17 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 17 ноября составил 36,24 гривны за доллар. По сравнению с другими днями Когда курс дорожал, сегодня наблюдается снова несущественное удешевление - -2 копейки.

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Что касается евро, то курс европейской валюты тоже опустился – к 39,3 гривны. Цена упала на 9 копеек, если сравнивать с предыдущим днем.

Каким будет официальный курс доллара и евро 20 ноября:

  • Доллар – 36,13 гривны,
  • Евро – 39,25 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 17 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

  • в банках покупка составляет 37,4 гривны, а продажа – 37,89 гривны.
  • В обменниках: покупка – на уровне 37,41 гривны, а продажа – 37,87 гривны.
  • На черном рынке: покупка – 37,7 гривны, а продажа – 37,78 гривны.

Где держат гривны и доллары украинцы

По информации от НБУ, украинцы хранят 1 триллион 4 миллиарда средств в 63 банках Украины. Эти данные за 1 октября 2023г.

Топ-5 банков по сумме вложений

  • ПриватБанк – 362,5 миллиарда гривен.
  • Ощадбанк – 179,5 миллиарда гривен.
  • Универсал Банк – 56,1 миллиарда гривен.
  • Райффайзен Банк – 55,6 миллиарда гривен.
  • ПУМБ – 44,4 миллиарда гривен.

Кстати, по прогнозам на следующую неделю гривневые депозиты с размещением на 3 до 6 месяцев.

  • В настоящее время доля таких вкладов превышает 50% всех новых депозитов за последние 2 месяца.
  • А чистая прибыль составляет 6 – 7%. А это в 2 – 2,5 раза больше чем в валютных сбережениях.
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Автор: Валерія Городинська