Будет стабильным или будет лететь вниз: чего ждать от курса доллара в начале лета

В ближайшее время в Украине не ожидается резких смен наличного курса доллара. Вместе с тем экономисты прогнозируют, что валюта будет постепенно двигаться в сторону официального курса.

Что будет с курсом в начале лета

Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Гетман, к концу мая значительные колебания наличного доллара не будет. Максимум – 1 гривна в разные стороны. Таким образом, отметил он, курс установится на уровне 36,6 гривны за доллар.

Читайте также Украинцы улучшили свои ожидания по отношению к доллару в будущем

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы Доллар будет стабилен. Я не вижу сейчас каких-то предпосылок для бешеного скачка – нет никаких факторов, которые бы это спровоцировали. Поэтому, по моему мнению, наличный курс будет находиться на тех же показателях, которые есть сейчас, плюс-минус 1 гривна в разные стороны.

Доллар будет дешеветь

В то же время, подчеркнул экономист, отчетливо прослеживается тенденция к снижению наличного курса доллара. По ожиданиям, он сравнится с официальным в 36,56 гривны.

Такого же мнения придерживается и банкирша Анна Золотько. Впрочем, отмечает она, динамика движения наличного курса к официальному будет очень незначительной.

Одной из ключевых причин этого процесса она называет "большой системный госбанк", у которого, очевидно, есть возможность обеспечить полную загрузку разрешенного лимита продаж наличной валюты населению.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Иными словами, общая ситуация побуждает стабилизацию курса и не дает возможности спекулятивно настроенным участникам рынка расшатать курс хотя бы в ограниченном диапазоне.

Какой актуальный курс

По состоянию на утро 18 мая наличный курс доллара в Украине установился на уровне 37,25 грн в продаже и 37,7 грн в покупке. Это на 5 копеек дешевле, чем было днем раньше – при чем как в покупке, так и в продаже.

Баки сегодня продают доллар в среднем за 37,25 гривны, а покупают за 37,7 гривны.

сегодня продают доллар в среднем за 37,25 гривны, а покупают за 37,7 гривны. Обменники – покупают по 37,2 гривны, продают – по 37,57 гривны.

– покупают по 37,2 гривны, продают – по 37,57 гривны. На черном рынке – покупают по 37,40 гривны, продают – по 37,5 гривны.

Спрос на валюту может упасть

Со своей стороны, экономический эксперт Борис Кушнирук рассказал 24 Каналу, что спрос на американскую валюту в ближайшее время может сократиться. Причиной этого он называет возможный рост цен на топливо в результате возвращения с 1 июля 20% НДС.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Все горючее мы импортируем. Если оно вследствие налогообложения вырастет в цене, спрос на него может сократиться. Соответственно, спрос на валюту, необходимую для приобретения нефтепродукта, тоже сократится.

Обратите внимание! Экономист Олег Гетман подчеркивает, каким курс будет летом, сейчас сложно. Ведь на него будут значительно влиять предоставление Украине международной помощи и события на фронте.