Доллар стремительно подешевел: где курс самый выгодный

Доллар снова стремительно подешевел, заметнее всего в банках. Подробнее с курсом купли/продажи в обменниках, банках и на черном рынке можно ознакомиться дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 5 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен за доллар при покупке (-80 копеек против 4 октября). В то время как продают ее за 41,20 гривны за доллар (-40 копеек).

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Наличное евро тоже немного подорожало – банки покупают за 39 гривен (-5 копеек), а продают в среднем за 40,25 гривны за евро (-20 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,59 гривны (-4 копейки), а продают – за 41,25 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(-4 копейки), а продают – за (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 39,46 гривны (+41 копейка) и продажа – 40,50 гривны (-62 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,80 гривны (-58 копеек), а продажа – 41,31 гривны (+1 копейка).

(-58 копеек), а продажа – (+1 копейка). Евро продают по 39,46 гривны (-36 копеек), а покупают за 40,22 гривны (-40 копеек).

Что происходит с курсом доллара

Курс доллара в банках с начала этой недели снизился на 1,2 гривны и почти на гривну в обменниках и на черном рынке. Однако экономический эксперт, в комментарии 24 канала, подчеркнул, что это колебания курса, а не стабилизация гривны.

Олег Пендзин Экономический эксперт, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Он движется в том коридоре: от 41 до 42,5 гривны за доллар. Это не падение, это – обычное колебание. Если учесть проект бюджета, то среднегодовой курс, который заложен на следующий год 42 гривны, официальный курс. То есть наличный будет выше. Поэтому я не думаю, что в данной ситуации это укрепление гривны является определяющим фактором.

Напомним, ранее Борис Кушнирук, в комментарии 24 канала, сравнивал наличный курс доллара по отношению к гривне с маятником, когда он тянется, то в сторону обесценивания или увеличения доллара, то потом немного возвращается назад. Он также отмечал, что это будет продолжаться до окончания войны.

Каким будет курс в течение этой недели

Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара на этой неделе может находиться в коридоре 41,2 – 42,2 гривны за доллар, но при более или менее равном информационном поле. По ее мнению, какие-либо серьезные общие изменения могут вызвать большие колебания.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Дополнительным фактором поддержки гривни должно стать и увеличение лимита на покупку безналичной валюты с размещением на трехмесячном депозите с 50 тысяч до 100 тысяч гривен, считает эксперт.