Гривна начала укрепляться: что будет с курсом доллара в конце января
- На прошлой неделе на межбанке гривна укрепилась относительно доллара на 16 копеек, что составляет примерно 0,37%.
- До конца января еще вероятны краткосрочные ослабления или усиления курса, которые могут быстро сглаживаться.
На прошлой неделе гривна показала умеренное, но последовательное укрепление относительно доллара. Официальный курс в течение 19 – 23 января продемонстрировал постепенное укрепление – на около 25 копеек.
Как изменился курс доллара в Украине?
Подробнее в комментарии в комментарии 24 Канала рассказала банкир Анна Золотько. Общие колебания курса были низкими – неделя прошла без резких потрясений и панических движений.
По словам эксперта, банковские курсы колебались в пределах небольших изменений, а сессии на межбанке преимущественно проходили в узком диапазоне – только с разовым техническим отскоком в середине недели.
Это свидетельствует об отсутствии сильных фундаментальных драйверов и о том, что игроки реагировали на текущие всплески, поэтому операции были преимущественно краткосрочными.
В течение прошлой недели котировки в кассах банков были следующими:
- понедельник, 19 января – 43,04 / 43,60 гривны за доллар;
- вторник, 20 января – 43,03 / 43,57 гривны за доллар;
- среда, 21 января – 42,92 / 43,47 гривны за доллар;
- четверг, 22 января – 42,88 / 43,44 гривны за доллар;
- пятница, 23 января – 42,90 / 43,45 гривны за доллар.
На межбанке понедельник открылся на 43,30 гривны за доллар, а завершилась неделя на 43,14 гривны за доллар. Итак, в целом гривна укрепилась на 16 копеек – примерно 0,37%.
Также банкир подчеркнула, что показательным остается объем чистых интервенций регулятора – более 1 миллиарда долларов по итогам недели. Это больше, чем неделей ранее, и существенно больше, чем в начале месяца, что свидетельствует об активности Нацбанка для сглаживания колебаний и поддержки ликвидности рынка.
На фоне достаточного уровня международных резервов он имеет пространство для таких действий, поэтому в ближайшее время рыночную стабильность будут поддерживать как рыночные механизмы, так и инструменты регулятора.
Как завершится январь 2026 года?
На следующей неделе (26 января – 30 января, – 24 Канал) возможны краткосрочные ослабления или усиления, но они, вероятно, быстро будут сглаживаться путем ликвидности и реакции маркет-мейкеров,
– предположила Анна Золотько.
Она посоветовала обращать внимание на следующие основные факторы, ведь любой из них может временно изменить тон рынка:
- поступление международной помощи;
- крупные экспортно-импортные платежи;
- внешние новости с геополитического и экономического фронта.
Что говорят другие эксперты?
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой также прогнозировал некоторое снижение "напряжения" на валютном рынке, ведь курсовой "взлет" в начале года в целом соответствовал ожиданиям.
После показатели могут вернуться к относительно стабильным коридорам колебаний, как 42,75 – 43,25 гривны за доллар на межбанке, а также 42,5 – 43,5 гривны за доллар на наличном рынке в период с 26 января по 1 февраля.
Напомним, по официальному курсу Нацбанка 26 января доллар уже подешевел на 3 копейки – до 43,13 гривны.