Доллар рекордно обвалился: как после Рождества изменилась валюта

НБУ установил курс доллара ниже чем 42 гривны сегодня. Поэтому валюта потеряла более 20 копеек в цене. Но с новой рабочей недели доллар вернется к уже традиционному уровню в 42 гривны. Евро также продемонстрировало спад – цена опустилась даже больше чем для доллара.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,93 гривны. То есть цена американской валюты упала на 22 копейки против 25 декабря. Официальный курс евро составляет 49,42 гривны, то есть цена упала на 26 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 29 декабря курс валют будет таким:

доллар – 42,06 гривны;

евро – 49,55 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 26 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,80 гривны, продажа – по 42,25 гривны ,

продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,09 гривны , продажа – по 42,21 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,45 гривны, продажа – по 42,20 гривны.

По сколько будет доллар?