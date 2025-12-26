Доллар рекордно обвалился: как после Рождества изменилась валюта
- НБУ установил курс доллара на уровне 41,93 гривны, что на 22 копейки ниже по сравнению с 25 декабря.
- Курс евро снизился на 26 копеек до 49,42 гривны, но с 29 декабря доллар вернется к 42,06 гривны, а евро до 49,55 гривны.
НБУ установил курс доллара ниже чем 42 гривны сегодня. Поэтому валюта потеряла более 20 копеек в цене. Но с новой рабочей недели доллар вернется к уже традиционному уровню в 42 гривны. Евро также продемонстрировало спад – цена опустилась даже больше чем для доллара.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,93 гривны. То есть цена американской валюты упала на 22 копейки против 25 декабря. Официальный курс евро составляет 49,42 гривны, то есть цена упала на 26 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 29 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,06 гривны;
- евро – 49,55 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 26 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,80 гривны, продажа – по 42,25 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,09 гривны, продажа – по 42,21 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,45 гривны, продажа – по 42,20 гривны.
По сколько будет доллар?
Банкир из Глобус Банка Сергей Мамедов спрогнозировал для 24 Канала, что в новом году курс доллара может расти, но без резких перепадов. Речь идет о том, что курс может достичь примерно 45 гривен.
Банкир также отмечает, что Украине, вероятно, удастся избежать значительного дефицита бюджета благодаря согласованию курсов и макроэкономической политике. Это может смягчить девальвационные риски и способствовать стабильности гривны в течение года.
Среди стратегических факторов, влияющих на курс, являются действия НБУ. Например резкие скачки курса маловероятны в таком случае, но колебания остаются возможными в зависимости от внешних и внутренних экономических условий.