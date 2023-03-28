Прогноз удивит: аналитики Concorde Capital озвучили курс доллара до конца года

Аналитики Concorde Capital считают, что средний курс в этом году будет на уровне официального. Резервы НБУ будут составлять почти 31 миллиард долларов.

Прогноз курса доллара от Concorde Capital

Средний кусок доллара будет на уровне 36,6 гривны.

Международные резервы НБУ будут составлять 30,8 миллиарда долларов.

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Прогнозы Concorde Capital по ВВП на 2023 год:

реальный ВВП – -3%.;

номинальный ВВП – 157 миллиардов долларов.

Какая сейчас ситуация на наличном рынке

Стоит отметить, что самый оптимистичный прогноз по курсу доллара среди озвученных экспертами Concorde Capital, Dragon Capital, ICU, Morgan Stanley, GET, IER, Oxford Economics и Sense Bank.

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 Каналу, подчеркнула что на эту неделю приходится переходная дата, а значит и период выплаты украинцам зарплат. Этим фактором обязательно попытаются воспользоваться спекулятивно настроенные участники рынка.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Поэтому на этой неделе я ожидаю небольшого усиления волатильности на наличном рынке. Курс доллара, на мой взгляд, будет колебаться в диапазоне 38 – 38,8 гривны за доллар.

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу добавил, что в переходную "мартовско-апрельскую" неделю глобальные изменения на наличном рынке не предусматриваются.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) В последние дни марта и в начале апреля валютные курсы в обменных пунктах могут измениться относительно предыдущей недели: курс доллара будет находиться на уровне 37,8 – 38,8 гривны, а евро – 40 – 41 гривны.

Наличный курс 28 марта