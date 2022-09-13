Каким будет курс доллара в 2023 году: появилась главная цифра бюджета

Украинская гривна существенно девальвировала в 2022 году из-за войны россии против Украины. Кабмин подготовил проект бюджета, в котором спрогнозировал курс доллара на следующий год.

Соответствующий проект уже появился в Верховной Раде. Но до окончательного принятия он еще должен пройти 2 чтения, а затем может претерпеть изменения.

Актуально Кабмин одобрил проект госбюджета на 2023 год: предварительные основные показатели

Каким будет курс доллара в 2023 году

Кабинет Министров заложил среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 42 гривен. Это крайне важный показатель, ведь от него зависит ряд других показателей, таких как доходы и расходы бюджета. Ведь именно по этому курсу ожидают, сколько Украине принесет экспорт продукции, а сколько Украина потратит на импорт.

Но в правительстве отмечают, что из-за войны любые прогнозы неточные, поскольку все зависит от ситуации на фронте.

Мы считали много разных сценариев. Тот проект бюджета, который мы подаем в Верховную Раду, — это консервативный средне пессимистический расчет. В этом году мы живем в ситуации, когда бюджет ежемесячно пересматривается в зависимости от первоочередных потребностей финансирования. Следующий год, по крайней мере его начало, будет происходить по аналогичному сценарию,

– отметили в правительстве.

Отметим, что официальный курс доллара зафиксирован на уровне 36,57 гривны. А вот наличный колеблется в пределах 41 – 42 гривен за доллар.

Другие важные показатели бюджета

Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;

Расходы – 2,57 триллиона гривен;

Ежемесячный дефицит бюджета – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;

Средняя зарплата – 18 500 гривен;

Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.

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