Курс доллара в 2024 году: какую стоимость валюты заложили в Бюджет-2024

После существенной девальвации гривни из-за полномасштабного вторжения России, наступил период ее укрепления. В Бюджете-2024 учли эти тенденции и установили соответствующие долларовые ожидания.

Какой курс доллара заложен в Бюджет-2024

Именно курс доллара определяет размер доходов и расходов на следующий год и еще множество аспектов. В проекте Бюджета все расчеты производили согласно стоимости доллара по 41,4 гривны.

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Этот показатель не свидетельствует, что доллар будет именно таким в следующем году. Такой курс является ожидаемым максимумом и способом роста прибыли из импорта.

Например, в 2022 году правительство закладывало курс на уровне 42 гривен, однако сейчас стоимость валюты не превышает 37 – 38 гривен. Сергей Марченко еще раньше рассказал, что обеспокоен таким укреплением гривны.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Нас волнует укрепление гривны. На следующий год предполагаем курс 41,4 гривны за доллар.

Больше всего его беспокоит растущая популярность гривневых депозитов, вызванная реформами НБУ по стабилизации национальной валюты.

Курс доллара 19 октября

В течение суток курс доллара значительно изменился. Таким образом, стоимость покупки в обменниках упала на 75 копеек, тогда как покупка в банках и на черном рынке снизилась всего на 5 копеек.