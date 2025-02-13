Курсы в банках и на черном рынке выросли

В банках и на черном рынке валюты существенно прибавили в цене за последние сутки. Существеннее всего подорожало евро, которое выросло в среднем на 20 – 30 копеек. В то же время в обменниках при покупке и продаже присутствует как рост, так и спад.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 13 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,60 гривны (+15 копеек против 12 февраля) и продажа по 42,17 гривны (+17 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,25 гривны (+35 копеек), а продажа по 43,75 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,95 гривны (+10 копеек), а продать по 41,93 гривны (+11 копеек).

(+10 копеек), а продать по (+11 копеек). Покупка евро по 43,55 гривны (+20 копеек), а продажа по 43,80 гривны (+30 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,40 гривны (-14 копеек), а продают по 42 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.

(-14 копеек), а продают по (+16 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,27 гривны (-9 копеек), а продают по 43,86 гривны (+21 копейка).

Что будет с валютой в феврале

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в феврале на рынке ожидается стабильная стоимость основных валют.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Относительно курсовых колебаний в феврале, не предполагаем изменений коридора рынка, ведь регулятор, что случалось не раз с начала полномасштабного вторжения, будет действовать максимально эффективно, пытаясь сбалансировать спрос и предложение и таким образом сдержать курсовой рост. При этом на рынке будут отсутствовать признаки паники и ажиотажа.

По словам Лесового, валютные колебания останутся в пределах нормы и не будут влиять на стабильность рынка.

Обратите внимание! Ожидается, что официальный курс доллара в конце февраля может быть в пределах 42 – 42,4 гривны за доллар.