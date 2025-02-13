13 февраля, 10:38
Курсы в банках и на черном рынке выросли
В банках и на черном рынке валюты существенно прибавили в цене за последние сутки. Существеннее всего подорожало евро, которое выросло в среднем на 20 – 30 копеек. В то же время в обменниках при покупке и продаже присутствует как рост, так и спад.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 13 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,60 гривны (+15 копеек против 12 февраля) и продажа по 42,17 гривны (+17 копеек).
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- Покупка евро происходит по 43,25 гривны (+35 копеек), а продажа по 43,75 гривны (+25 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,95 гривны (+10 копеек), а продать по 41,93 гривны (+11 копеек).
- Покупка евро по 43,55 гривны (+20 копеек), а продажа по 43,80 гривны (+30 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 41,40 гривны (-14 копеек), а продают по 42 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 43,27 гривны (-9 копеек), а продают по 43,86 гривны (+21 копейка).
Что будет с валютой в феврале
Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в феврале на рынке ожидается стабильная стоимость основных валют.
Относительно курсовых колебаний в феврале, не предполагаем изменений коридора рынка, ведь регулятор, что случалось не раз с начала полномасштабного вторжения, будет действовать максимально эффективно, пытаясь сбалансировать спрос и предложение и таким образом сдержать курсовой рост. При этом на рынке будут отсутствовать признаки паники и ажиотажа.
По словам Лесового, валютные колебания останутся в пределах нормы и не будут влиять на стабильность рынка.
Обратите внимание! Ожидается, что официальный курс доллара в конце февраля может быть в пределах 42 – 42,4 гривны за доллар.