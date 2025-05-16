Купить доллар в банках дороже всего: какая цена на рынке
- Курс доллара в банках на утро 16 мая: покупка – 41,15 гривны, продажа – 41,75 гривны, а евро: покупка – 46,15 гривны, продажа – 46,80 гривны.
- Ожидается, что разница между курсом доллара и евро будет до 6 гривен, а курсы валют останутся в пределах 41,40 – 41,80 за доллар и 45,50 – 47 за евро.
Американская валюта в банках и обменниках показала спад стоимости за последние сутки. Зато на черном рынке валюта несущественно выросла при покупке и продаже. Евро также потеряло цену в обменниках и банках.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 16 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,15 гривны (-7 копеек против 15 мая) и продажа по 41,75 гривны (-5 копеек).
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- Покупка евро проходит по 46,15 гривны (без изменений), продажа – по 46,80 гривны (-22 копейки).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (+5 копеек), а продать по 41,56 гривны (+1 копейка).
- Покупка евро по 46,56 гривны (+1 копейка), а продажа по 46,69 гривны (-3 копейки).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 40,81 гривны (-18 копеек), а продают по 41,53 гривны (-4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 45,86 гривны (-24 копейки), а продают по 46,86 гривны (+10 копеек).
За сколько доллар и евро
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что разница между курсом доллара и евро ожидается до 6 гривен.
Как и в предыдущие недели на курсы валют вместе со стратегией НБУ будут влиять прежде всего экономические факторы: это развитие экспорта, что пополняет международные валютные резервы, развитие экономики и тому подобное. Все другие косвенные факторы, как, например, ситуация на фронте, последствия вражеских обстрелов, могут создавать определенное давление, однако не будут действовать отдельно от экономики.
В то же время в течение последней декады мая спрос и предложение будут оставаться в балансе.
Обратите внимание! Курсы валют будут на таких уровнях: 41,40 – 41,80 гривны за доллар и 45,50 – 47 гривен за евро (на межбанке) и 41,40 – 41,80 гривен за доллар и 45,50 – 47 гривен за евро (на наличном рынке).