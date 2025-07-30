Доллар в банках изменился, но несущественно, а на черном рынке валюта подешевела. Зато евро также теряет позиции и опускается в цене. В обменниках валюта потеряла 25 копеек за последние сутки.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 30 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,47 гривны (-3 копейки против 29 июля) и продажа по 41,97 гривны (+2 копейки).

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Покупка евро проходит по 48 гривен (-25 копеек), продажа – по 48,80 гривны (-15 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (без изменений), а продать по 41,77 гривны (-6 копеек).

(без изменений), а продать по (-6 копеек). Покупка евро по 48,47 гривны (-1 копейка), а продажа по 48,63 гривны (-3 копейки).

По сколько курс в обменниках?

Доллары покупают в среднем по: 41,20 гривны (+1 копейка), а продают по 41,83 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(+1 копейка), а продают по (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,70 гривны (-25 копеек), а продают по 48,87 гривны (+3 копейки).

Что прогнозируют для курса доллара?

Еще раньше банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что доллар на наличном рынке будет в диапазоне от 41,60 гривны до 42,20 гривны на этой неделе.

Кроме того, по словам банкира, спрос на доллар сейчас растет, но регулятор будет его утолять.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка По нашей оценке август начнется с официального курса в пределах 41,80 – 42,42 10 гривны за доллар. То есть с начала года курс максимально может вырасти на 0,4%.

Обратите внимание! С помощью действия режима управляемой гибкости, любые изменения по курсу валют сглаживаются регулятором. Таким образом, колебания являются минимальными и прогнозируемыми.