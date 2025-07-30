Валюты дешевеют: какой курс в обменниках и банках
- Курс доллара в банках по 41,47 гривны и 41,97 гривны при покупке и продаже, а евро – 48 гривен и 48,80 гривны.
- Прогнозируется, что курс доллара на наличном рынке будет в диапазоне от 41,60 гривны до 42,20 гривны на этой неделе.
Доллар в банках изменился, но несущественно, а на черном рынке валюта подешевела. Зато евро также теряет позиции и опускается в цене. В обменниках валюта потеряла 25 копеек за последние сутки.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 30 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,47 гривны (-3 копейки против 29 июля) и продажа по 41,97 гривны (+2 копейки).
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- Покупка евро проходит по 48 гривен (-25 копеек), продажа – по 48,80 гривны (-15 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (без изменений), а продать по 41,77 гривны (-6 копеек).
- Покупка евро по 48,47 гривны (-1 копейка), а продажа по 48,63 гривны (-3 копейки).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 41,20 гривны (+1 копейка), а продают по 41,83 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,70 гривны (-25 копеек), а продают по 48,87 гривны (+3 копейки).
Что прогнозируют для курса доллара?
Еще раньше банкир Тарас Лесовой для 24 Канала рассказал, что доллар на наличном рынке будет в диапазоне от 41,60 гривны до 42,20 гривны на этой неделе.
Кроме того, по словам банкира, спрос на доллар сейчас растет, но регулятор будет его утолять.
По нашей оценке август начнется с официального курса в пределах 41,80 – 42,42 10 гривны за доллар. То есть с начала года курс максимально может вырасти на 0,4%.
Обратите внимание! С помощью действия режима управляемой гибкости, любые изменения по курсу валют сглаживаются регулятором. Таким образом, колебания являются минимальными и прогнозируемыми.