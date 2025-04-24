Курс растет в банках: как изменилась цена доллара

В банках и на черном рынке валюты подорожали, особенно прибавил в цене доллар. Валюта даже выросла до 42 гривен. Зато в обменниках происходит спад, где евро потеряло аж 80 копеек за последние сутки.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 24 апреля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,25 гривны (+15 копеек против 23 апреля) и продажа по 42 гривны (+35 копеек).

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Покупка евро проходит по 47,12 гривны (+12 копеек), продажа – по 47,97 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,60 гривны (+29 копеек), а продать по 41,61 гривне (+25 копеек).

(+29 копеек), а продать (+25 копеек). Покупка евро по 47,55 гривны (+37 копеек), а продажа по 47,79 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,65 гривны (-40 копеек), а продают по 41,75 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-40 копеек), а продают (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,65 гривны (-80 копеек), а продают по 47,95 гривны (-7 копеек).

Какой курс прогнозируют

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, с 28 апреля по 4 мая прогнозируется, что на наличном рынке доллар будет на уровне 41,2 – 41,6 гривны за доллар и 45 – 48 гривен за евро.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Относительно ситуации на валютном рынке в мае, то вполне возможно, что события будут развиваться достаточно живо, однако Нацбанк, по-прежнему, проводить политику на создание баланса между спросом и предложением.

Лесовой напоминает, что в прошлом году наиболее активные курсовые изменения происходили именно в апреле – мае. За 2 месяца курс доллара вырос с 39 гривен до 40,5 гривны.

В этом году мы предполагаем, что в начале мая курсовые показатели будут "топтаться" на месте, а во второй половине мая курс доллара может вырасти в среднем на 1%,

– говорит банкир.

Заметьте! По итогам месяца официальный курс будет колебаться в коридоре 41,6 – 42 гривны за доллар.