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30 мая, 10:01
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Какой курс доллара перед первым месяцем лета

Валерия Городинская
Основні тези
  • Курс доллара в банках на 30 мая: покупка – 41,20 гривны, продажа – 41,73 гривны, а евро составляет: покупка – 46,70 гривны, продажа – 47,45 гривны.
  • Прогноз на июнь: официальный курс доллара – 41,60 – 41,90 гривны, наличный курс – 41,60 – 41,80 гривны.

На валютном рынке наблюдается различные колебания цены доллара и евро. В банках американская валюта просела, а на черном рынке почти не изменилась, зато курс евро в обменниках просел, а в банках вырос.

Курс валют в банках

  • По состоянию на утро 30 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (без изменений по сравнению с 29 мая) и продажа по 41,73 гривны (-7 копеек).

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  • Покупка евро проходит по 46,70 гривны (+10 копеек), продажа – по 47,45 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

  • Купить доллар можно в среднем по 41,51 гривне (+1 копейка), а продать по 41,50 гривны (без изменений).
  • Покупка евро по 47,15 гривны (+15 копеек), а продажа по 47,29 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

  • Доллары покупают в среднем по: 40,87 гривны (-21 копейка), а продают по 41,60 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.
  • Евро покупают по 46,93 гривны (-15 копеек), а продают по 47,57 гривны (+4 копейки).

Доллар в июне

Как прогнозирует для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в июне официальный курс может быть в диапазоне от 41,60 гривны до 41,90 гривны.

 

Тарас Лесовой

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка

На рынке отсутствуют признаки тотального доминирования спроса над предложением, поэтому объем валютных интервенций остается в вменяемых пределах, не превышая 600 – 800 миллионов долларов в неделю.

Зато наличный курс ожидаются в таких пределах: 41,60 – 41,80 гривны за доллар.