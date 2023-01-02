Курс доллара в первую неделю года: как изменится цена

В конце года доллар продолжил расти в цене. Продолжится ли эта тенденция на этой неделе и какого курса следует ожидать, читайте в материале 24 Канала.

Традиционно в начале месяца валюта укрепляется из-за массовой выплаты зарплат. Поэтому, по словам банкира Анны Золотько, в первую неделю года следует ожидать легкого роста курса иностранных валют.

Актуально Курс доллара может измениться уже в январе

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В первые дни 2023 г. на наличном рынке все еще может наблюдаться повышенный спрос на валюту. В этот период возможны попытки поднять курс выше отметки 41 гривен. Но во второй половине недели спрос на валюту со стороны населения должен начать снижаться, что даст толчок к укреплению гривни.

В целом же, по мнению эксперта, в течение следующей недели стоимость доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 40,2-41,2 гривны.

В конце года валюта выросла в цене

На минувшей неделе доллар в украинских банках подорожал в среднем на 30 копеек. По словам эксперта, цены поднимались в ожидании роста спроса на рынке.

Рост курса в понедельник-вторник оказался слишком динамичным, поэтому в середине недели на рынке произошла коррекция: стоимость доллара чуть-чуть снизилась до 40,5-40,6 гривны. Из-за повышенного спроса в последние дни года на рынке доминировали тенденции к ослаблению гривны, а стоимость доллара вплотную приблизилась к уровню 41 гривны.

– отмечает Анна Золотько.

Эксперт добавляет, что спрос на иностранную валюту в последнюю неделю 2022-го рос и в безналичном сегменте. Объем интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке за последние 5 рабочих дней стремительно вырос до 1,1 миллиарда.

Для сравнения в среднем за декабрь показатель составил 624 миллионов долларов,

– рассказывает банкирша.

Каким доллар будет в течение 2023 года

Валютная интервенция – значительное разовое целенаправленное влияние Национального банка на валютный рынок и валютный курс, осуществляемый путем продажи или закупки крупных партий иностранной валюты. Эти операции производятся для регулирования курса валют.