Пошлины США и курс доллара: почему американская валюта теряет позиции

Непредсказуемость торговой политики США во главе с Дональдом Трампом влияет на курс доллара. Индекс американской валюты снижается по отношению к мировым валютам. Евро в то же время улучшает свои позиции.

Почему доллар падает

Во время разговора с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что доллар на мировых рынках уже отреагировал на протекционную политику Дональда. Поэтому американская валюта снижается по отношению к мировым валютам.

Читайте также Курс доллара в России: как укрепился рубль перед разговором Трампа и Путина

Однако по словам Шевчишина, ситуация, которая сейчас сложилась с тарифными ограничениями, имеет риски для всех.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Не является исключением, что мир может перейти к экономическому кризису, ведь США остаются довольно влиятельными на мировых рынках.

Аналитик говорит, что для экономического роста любой страны нет ничего хуже, чем взаимные торговые ограничения.

Напоминаем! Еще в феврале Дональд Трамп заявил о введении 25% пошлин на товары из Канады и Мексики, а на товары из Китая – 10% пошлин. Однако введение этих ограничений было отсрочено. В марте США окончательно ввели пошлины на всех торговых партнеров. Страны не замедлили и ввели пошлины в ответ.

Чего ждать бизнесу

Последствия политики Трампа будут существенными, если она будет введена на длительный период.

Здесь нужно либо вводить тарифы, либо отменять их. Не стоит оставлять все как есть. Для финансового сектора и бизнеса нужна определенность,

– объясняет Шевчишин.

Дело в том, что все заявления о введении пошлин, а потом их якобы отсрочка на какой-то определенный период только ухудшают ситуацию, ведь никто не знает, что делать дальше.

Обратите внимание! На сегодня США имеют высокий уровень госдолга. И даже несмотря на то, что торговый баланс в стране отрицательный, платежный баланс положительный. Таким образом, инвестиции возвращаются в США через их рынок акций и капитала.

Станет ли евро главной валютой в мире

На мировых рынках евро начало расти из-за перетока валюты в Европу и роста ее стоимости. Поэтому сейчас европейская валюта значительно "прибавила" в цене относительно американской валюты.

Как сообщают в Reuters, в начале марта индекс доллара относительно основных мировых валют снизился до 105,46 пункта, а это худший показатель с декабря 2024 года.

Учитывая то, что Европа рассматривает в долгосрочном периоде включения Украины в ЕС, а именно до 2030 года, то Украина все больше будет работать с еврозоной, а следовательно и с европейской валютой,

– говорит Андрей Шевчишин.

Однако говорить о переходе Украины в еврозону пока рано. Ведь только сегодня 75% капитала, который заходит в Украину, – в долларах.