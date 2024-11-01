Вполне комфортные условия: что будет с долларом в начале ноября

На следующей неделе инфляционное влияние будет приглушенным, а соотношение спроса и предложения на валютном рынке гармоничным. Однако стоит ожидать небольшого роста стоимости доллара.

Курс доллара на следующей неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что ситуация на валютном рынке является достаточно устойчивой к любым возможным экономическим и инфляционным стрессам. Режим "управляемой гибкости" сочетает в себе элементы свободного курсообразования с возможностью НБУ подкорректировать соотношение между спросом и предложением, избежав "разрывов".

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Конечно, мы не исключаем, что курсовые показатели будут уверенно двигаться вверх, однако не стоит ожидать это неожиданно, и уровень девальвации вряд ли будет выше уровня инфляции. По-прежнему периоды роста будут сменяться периодами снижения стоимости валют, а разница между курсами покупки и продажи будет мелкой.

На следующей неделе курсовые колебания будут происходить в пределах 41,30 – 41,55 гривны за доллар, при этом коридор допустимых валютных колебаний будет таким – 41,1 – 41,7 гривны за доллар и 41,2 – 41,9 гривны за доллар (на наличном рынке).

Кроме того, стоит еще раз напомнить, что на рынке созданы условия, когда почти полностью исключена непрогнозируемость: регулятор имеет достаточно рычагов влияния на рынок, осуществляя валютные интервенции и насыщая спрос. И поэтому ноябрьская "листоверть" инфляции, военных обстоятельств и т.д. лишь может слегка коснуться валютного рынка,

– сказал он.

Основные показатели на следующей неделе