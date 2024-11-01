Курс доллара на следующей неделе

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что ситуация на валютном рынке является достаточно устойчивой к любым возможным экономическим и инфляционным стрессам. Режим "управляемой гибкости" сочетает в себе элементы свободного курсообразования с возможностью НБУ подкорректировать соотношение между спросом и предложением, избежав "разрывов".

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Конечно, мы не исключаем, что курсовые показатели будут уверенно двигаться вверх, однако не стоит ожидать это неожиданно, и уровень девальвации вряд ли будет выше уровня инфляции. По-прежнему периоды роста будут сменяться периодами снижения стоимости валют, а разница между курсами покупки и продажи будет мелкой.

На следующей неделе курсовые колебания будут происходить в пределах 41,30 – 41,55 гривны за доллар, при этом коридор допустимых валютных колебаний будет таким – 41,1 – 41,7 гривны за доллар и 41,2 – 41,9 гривны за доллар (на наличном рынке).

Кроме того, стоит еще раз напомнить, что на рынке созданы условия, когда почти полностью исключена непрогнозируемость: регулятор имеет достаточно рычагов влияния на рынок, осуществляя валютные интервенции и насыщая спрос. И поэтому ноябрьская "листоверть" инфляции, военных обстоятельств и т.д. лишь может слегка коснуться валютного рынка,

– сказал он.

Основные показатели на следующей неделе