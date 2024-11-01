Курс доллара на следующей неделе
Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что ситуация на валютном рынке является достаточно устойчивой к любым возможным экономическим и инфляционным стрессам. Режим "управляемой гибкости" сочетает в себе элементы свободного курсообразования с возможностью НБУ подкорректировать соотношение между спросом и предложением, избежав "разрывов".
Читайте также Масштабное повышение налогов в Британии: как страна хочет сократить огромный госдолг
Конечно, мы не исключаем, что курсовые показатели будут уверенно двигаться вверх, однако не стоит ожидать это неожиданно, и уровень девальвации вряд ли будет выше уровня инфляции. По-прежнему периоды роста будут сменяться периодами снижения стоимости валют, а разница между курсами покупки и продажи будет мелкой.
На следующей неделе курсовые колебания будут происходить в пределах 41,30 – 41,55 гривны за доллар, при этом коридор допустимых валютных колебаний будет таким – 41,1 – 41,7 гривны за доллар и 41,2 – 41,9 гривны за доллар (на наличном рынке).
Кроме того, стоит еще раз напомнить, что на рынке созданы условия, когда почти полностью исключена непрогнозируемость: регулятор имеет достаточно рычагов влияния на рынок, осуществляя валютные интервенции и насыщая спрос. И поэтому ноябрьская "листоверть" инфляции, военных обстоятельств и т.д. лишь может слегка коснуться валютного рынка,
– сказал он.
Основные показатели на следующей неделе
- Коридоры валютных колебаний: 41,1 – 41,7 гривны за доллар (на межбанке) и 41,2 – 41,9 гривны за доллар (на наличном рынке).
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, коммерческие банки - до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.