Курс долара наступного тижня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що ситуація на валютному ринку є досить стійкою до будь-яких можливих економічних та інфляційних стресів. Режим "керованої гнучкості" поєднує в собі елементи вільного курсоутворення з можливістю НБУ підкоригувати співвідношення між попитом і пропозицією, уникнувши "розривів".

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Звісно, ми не виключаємо, що курсові показники звільна рухатимуться вгору, однак не варто очікувати це зненацька, та рівень девальвації навряд буде вище рівня інфляції. Як і раніше періоди зростання змінюватимуться періодами зниження вартості валют, а різниця між курсами купівлі та продажу буде дрібною.

Наступного тижня курсові коливання відбуватимуться в межах 41,30 – 41,55 гривні за долар, при цьому коридор допустимих валютних коливань буде таким – 41,1 – 41,7 гривні за долар та 41,2 – 41,9 гривні за долар (на готівковому ринку).

Крім того, варто вкотре нагадати, що на ринку створені умови, коли майже повністю виключена непрогнозованість: регулятор має достатньо важелів впливу на ринок, здійснюючи валютні інтервенції та насичуючи попит. І тому листопадова "листоверть" інфляції, воєнних обставин тощо лише може злегка торкнутися валютного ринку,

– сказав він.

Основні показники наступного тижня