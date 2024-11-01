Курс долара наступного тижня
Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що ситуація на валютному ринку є досить стійкою до будь-яких можливих економічних та інфляційних стресів. Режим "керованої гнучкості" поєднує в собі елементи вільного курсоутворення з можливістю НБУ підкоригувати співвідношення між попитом і пропозицією, уникнувши "розривів".
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Звісно, ми не виключаємо, що курсові показники звільна рухатимуться вгору, однак не варто очікувати це зненацька, та рівень девальвації навряд буде вище рівня інфляції. Як і раніше періоди зростання змінюватимуться періодами зниження вартості валют, а різниця між курсами купівлі та продажу буде дрібною.
Наступного тижня курсові коливання відбуватимуться в межах 41,30 – 41,55 гривні за долар, при цьому коридор допустимих валютних коливань буде таким – 41,1 – 41,7 гривні за долар та 41,2 – 41,9 гривні за долар (на готівковому ринку).
Крім того, варто вкотре нагадати, що на ринку створені умови, коли майже повністю виключена непрогнозованість: регулятор має достатньо важелів впливу на ринок, здійснюючи валютні інтервенції та насичуючи попит. І тому листопадова "листоверть" інфляції, воєнних обставин тощо лише може злегка торкнутися валютного ринку,
– сказав він.
Основні показники наступного тижня
- Коридори валютних коливань: 41,1 – 41,7 гривні за долар (на міжбанку) та 41,2 – 41,9 гривні за долар (на готівковому ринку).
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,05 гривні за долар, комерційні банки — до 0,5 – 0,6 гривні за долар, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар.
- Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за долар, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар.
- Різниця курсів продажу: комбанки — 0,1 – 0,2 гривні за долар, обмінні пункти — 0,3 – 0,5 гривні за долар.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.